Il progetto di Skibidi Toilet di Michael Bay è ufficialmente in produzione

Skibidi Toilet è l'opera più efficace degli ultimi anni nel descrivere ed esaltare l'incontro tra le forze creative della rete e il pubblico di massa. Si tratta di teste aliene che escono dalle tazze dei gabinetti cantando canzoncine ossessive, dei veri e propri meme extraterrestri.

Tanta bellezza non poteva che attirare un'artista del calibro di Michael Bay, regista noto per i suoi film d'azione superficiali e pieni di esplosioni, che l'anno scorso ha annunciato un progetto dedicato al tormentone della rete durato un paio di settimane. Il progetto Skibidi Toilet sotto la sua direzione è ora ufficialmente in produzione, con Invisible Narratives che si sta occupando di produzione, sviluppo e finanziamento.