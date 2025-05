Stellar Blade 2 potrebbe avere già un periodo di uscita definito e non lontano

Nonostante non sia stato annunciato in via ufficiale dal team coreano ShiftUp, si torna a parlare del presunto Stellar Blade 2 in quanto il gioco potrebbe avere anche un periodo di uscita definito e non molto lontano, in base a quanto emerso dai documenti finanziari dello studio.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, ShiftUp ha definito il periodo di uscita di Project Witches, il suo nuovo gioco originale, ma questo potrebbe essere anche preceduto dal seguito di Stellar Blade, considerando che questo rientra nei piani a medio termine del team, annunciati per quanto riguarda i prossimi due anni.

Nella presentazione dedicata agli investitori in questi giorni, ShiftUp ha mostrato anche una slide che parla in particolare dei piani per "l'espansione della proprietà intellettuale" di Stellar Blade, dal 2024 al 2027.