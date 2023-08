GTA 5 sale a 185 milioni di copie vendute, Red Dead Redemption 2 a quota 55 milioni

GTA 5 sarà anche uscito dieci anni fa ma vende tutt'ora come un gioco tripla A di grande successo. Stando ai dati condivisi da Take-Two nell'ultimo resoconto per gli azionisti, il gioco ha raggiunto quota 185 milioni di copie vendute in tutto il mondo alla fine giugno 2023.

Parliamo dunque di circa 5 milioni di copie in più rispetto alla fine di marzo 2023, cifre paragonabili a una produzione odierna di successo e che farebbero invidia a molti publisher sul mercato. A questo punto non è affatto improbabile che il gioco raggiunga il ragguardevole traguardo delle 200 milioni di copie vendute prima del lancio di GTA 6, che a quanto pare avverrà non prima dell'aprile del prossimo anno.

Ottimi numeri anche per Red Dead Redemption 2 che ha raggiunto il tetto delle 55 milioni di copie vendute, quindi circa 2 milioni in più rispetto a pochi mesi fa.