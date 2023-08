Pokémon Scarlatto e Violetto: The Pokémon Company avrebbe usato musica fatta da un fan in un trailer

"Non sono particolarmente turbato, ma piuttosto confuso e sorpreso dal fatto che una creazione non ufficiale venga inclusa nei contenuti ufficiali, soprattutto provenienti da TPC."

"Sono davvero sorpreso e piuttosto onorato di ascoltare frammenti del mio arrangiamento musicale di Area Zero nel trailer del DLC di Pokémon Presents di oggi! Comunque, The Pokémon Company, avresti potuto chiedermelo prima?"

L'accusa arriva direttamente dall'autore, che su Twitter / X ha dichiarato di essere sorpreso quanto onorato della cosa, per quanto chiaramente avrebbe preferito essere prima contattato da The Pokémon Company:

Come forse saprete, oggi pomeriggio è andato in onda un nuovo Pokémon Presents ( ecco il riassunto di tutte le novità presentate ), dove per l'occasione sono arrivati anche un trailer, la data di uscita e nuove informazioni su Il Tesoro dell'Area Zero , il DLC in due parti di Pokémon Scarlatto e Violetto.

The Pokémon Company è stata accusata di aver utilizzato un traccia musicale riarrangiata da un fan nell'ultimo video ufficiale dell' espansione Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto senza accreditare il suo autore.

The Pokémon Company ha violato il Copyright?

Specifichiamo che la traccia realizzata da ND Music non è una canzone originale, piuttosto un'opera derivata basata su una traccia di proprietà di The Pokémon Company, che quindi, sulla base delle leggi sul Copyright, può utilizzarla senza dover chiedere il permesso al suo autore o corrispondergli un compenso.

Lo conferma anche il sito ufficiale Pokémon nella sezione delle note legali:

"Nessun altro corrispettivo o compenso di alcun tipo sarà dovuto per qualsiasi Fan Art (termine utilizzato in maniera ampia e che include ogni genere di opere derivata, ndr). Il creatore di Fan Art rinuncia a qualsiasi azione di risarcimento per la violazione dei suoi diritti a causa dell'utilizzo di Fan Art, compresi i diritti morali, diritti di privacy, diritti proprietari, diritti di pubblicità, diritti di credito per materiale o idee o qualsiasi altro diritto, incluso quello di approvare il modo in cui tale materiale viene utilizzato. "

Insomma, legalmente The Pokémon Company non deve davvero nulla a ND Music, per quanto sarebbe stata apprezzabile almeno una menzione.