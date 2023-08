EA presto chiuderà i server di Battlefield Bad Company 1 & 2, Crysis 3 e Dead Space 2

Tramite il suo sito ufficiale, EA ha svelato che nei prossimi mesi del 2023 chiuderà definitivamente i server di 12 giochi, tra cui alcuni molto apprezzati dai giocatori come i due Battlefield Bad Company, Crysis 3, Dead Space 2 e vari giochi della serie FIFA.

Parliamo di giochi che in alcuni casi sono disponibili sul mercato da più di dieci anni (Battlefield Bad Company è uscito nel 2008, ad esempio) e che dunque hanno ricevuto un supporto esteso. D'altro canto non fa mai piacere quando vengono spenti i server, specialmente quando si tratta di giochi che si basano sopratutto sulle modalità multiplayer, come per l'appunto gli sparatutto di DICE e i giochi sportivi.