Xbox Game Pass Ultimate in sconto con l'offerta Amazon, prima dell'aumento di prezzo ufficiale

Come forse saprete, dal 13 agosto Microsoft aumenterà il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate in modo ufficiale. Precisamente passerà da 12.99€ a 14.99€ al mese (da 9.99€ a 10.99€ per la versione base). Il nostro consiglio è quindi di acquistare ora l'abbonamento per estenderlo prima dell'aumento di prezzo, sfruttando anche lo sconto proposto dall'offerta Amazon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale per il pacchetto da tre mesi è 36.99€. Rispetto al prezzo aumentato che sarà attivo dalla prossima settimana, si tratta di uno sconto pari a 8€. Considerando un anno di abbonamento (ovvero acquistando in blocco quattro unità di questo abbonamento), parliamo di 32€ risparmiati, ovvero quasi come risparmiare tre mesi di abbonamento al prezzo attuale. Inoltre, si tratta di un prodotto digitale: vi sarà inviato tramite email immediatamente dopo l'acquisto e non dovrete attendere la spedizione del corriere.

Xbox Game Pass Ultimate include il gioco online, accesso a sconto esclusivi, l'accesso al catalogo di giochi sia su console che su PC ed EA Play. Si tratta del gradino massimo degli abbonamenti di Microsoft con tutti i bonus disponibili.