Baldur's Gate 3, tutti gli aggiornamenti PC troveranno posto su PS5 e oltre

Tutti gli aggiornamenti realizzati per migliorare l'esperienza di Baldur's Gate 3 su PC troveranno posto anche su PS5 e oltre: lo ha confermato Larian Studios per bocca di Michael Douse, director of publishing dello studio belga.

Douse non ha ovviamente potuto fornire delle tempistiche o un calendario preciso, essendo l'uscita di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5 ormai imminente, fissata al prossimo 6 settembre, ma l'intenzione del team di sviluppo è appunto quella di parificare le varie versioni del gioco.

"Tutti i miglioramenti e i fix realizzati si rifletteranno anche sulla versione PS5 e oltre", ha scritto Douse, evitando curiosamente di nominare Xbox e aprendo la strada alle ipotesi più sfrenate sul possibile approdo di Baldur's Gate 3 su ulteriori piattaforme. iPad, ha chiesto qualcuno? Ouya, ha risposto il director of publishing.