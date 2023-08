Bend Studio, un video diario sulla creazione delle ambientazioni

Bend Studio ha pubblicato un video diario sulla creazione delle ambientazioni, in cui gli environment artist Jonnathan Mercado e Ryan Johnson spiegano in cosa consiste questo specifico aspetto dello sviluppo, che deve unire estetica e concretezza al fine di incidere sul gameplay.

Sappiamo che lo studio non vede l'ora di mostrarci cosa è in arrivo dopo l'apprezzato ma controverso Days Gone, che principalmente a causa di recensioni non sufficientemente positive è stato messo da parte da Sony e non riceverà un sequel, quantomeno per il momento.

Dicevamo però dell'environment art, che si pone come un lavoro particolarmente delicato e complesso di creazione e collocazione degli asset all'interno dello scenario, appunto al fine di renderlo non solo interessante sul piano visivo ma anche utile alla valorizzazione delle meccaniche di gioco.