Xbox Game Pass: ancora pochi giorni per estendere l'abbonamento prima dell'aumento di prezzo

A partire da domenica 13 agosto 2023 Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate costeranno di più anche per chi è già abbonato al servizio di Microsoft. Questo significa che avete ancora pochissimi giorni per estendere la vostra sottoscrizione prima dell'aumento dei prezzi.

In tal senso vi ricordiamo che il prezzo dell'abbonamento mensile a Xbox Game Pass base passerà da 9,99 euro a 10,99 euro, mentre quello del piano Ultimate aumenterà da 12,99 euro a 14,99 euro. Ricordiamo invece che il rincaro è già attivo per tutte le nuove sottoscrizioni dallo scorso 6 luglio.

Precisiamo inoltre che non è in programma nessun aumento per PC Game Pass, con il prezzo di questo abbonamento che rimarrà stabile a 9,99 euro al mese, almeno per il momento.