Moving Out 2: la recensione del ritorno ai traslochi approssimativi

Non c'è niente di meglio che condividere un'avventura videoludica con le persone a noi più care. Spolverare il secondo, il terzo, il quarto controller e porgerlo ai propri compagni di gioco, per riunirsi attorno alla televisione come davanti a un simulacro totemico, per passare quella manciata di ore a ridere, litigare e imprecare. Non sono rimaste molte occasione per celebrare eventi comunitari come questi, ma per fortuna c'è ancora qualcuno che si ricorda del piacere che si prova a giocare tutti assieme, sullo stesso schermo e nella stessa stanza. Tra questi ci sono le intraprendenti menti di SMG Studio, che tornano nel mondo dei traslochi a tre anni dall'uscita di Moving Out.

Fare danni in compagnia

Moving Out 2: traslocare in compagnia non è mai stato così divertente

Moving Out 2 persegue e rimane fedele alla linea ironica che ha contraddistinto il primo capitolo. Noi facciamo parte della ditta F.A.R.T. (Furniture Arrangement & Relocation Technician), che si occupa di traslochi nella ridente cittadina di Packmore. Tra una casa devastata e l'altra, mettiamo in "ordine" la vita delle persone aiutandole in uno dei passi più importanti della loro vita. Ma questa tranquilla routine viene spezzata nel momento in cui un portale spaziotemporale ci mette in comunicazione con altri universi, nei quali, guarda caso, il lavoro non scarseggia. Sì, con tutta la consapevolezza di un gioco che sa bene quello che dice e che fa, il multiverso è la grande novità di Moving Out 2.

Insieme al proprio team, per un massimo di quattro giocatori sia in cooperativa locale che online, l'obiettivo è viaggiare tra i mondi e sistemare la vita dei cittadini, che sia portando via i mobili o consegnandoli, con tutte le varianti del caso. Tre sono i mondi dove sono richiesti i nostri servigi, quello "magico", Scatolamelot, quello "zuccheroso", Scaramellonia, e quello futuristico, Neo Scatolopolis, ognuno con le proprie caratteristiche: stanze rotanti e treni fluttuanti nel primo, palle da demolizione per dolci nel secondo e nubi fastidiose che si vengono a creare negli appartamenti della città nei cieli, solo per citarne alcuni.

Ogni livello può conferire un massimo di cinque stelle, ottenibili completando gli obiettivi designati. Più se ne accumulano, più il nostro grado F.A.R.T. si alza, sbloccando nuove sezioni della mappa di gioco e, di conseguenza, nuovi e più impegnativi livelli. E se la sfida si fa troppo grande per la vostra congrega di traslocatori improvvisati, è disponibile anche la modalità assistita, che vi permette di modificare ogni singolo livello a seconda delle vostre necessità. Oltre alle missioni tradizionali, torna anche la sezione "arcade", con livelli speciali che metteranno alla prova la coordinazione e la prontezza di riflessi della squadra.