Le nuove missioni evento di Monster Hunter Wilds permettono di ottenere degli orecchini e gioielli a volontà

In "Ballo nella Pioggia" , i cacciatori saranno incaricati di neutralizzare un Lala Barina Temprato nella Foresta Cremisi, in cambio otterranno un buon numero di perle lucenti con gioielli di tipo attacco (quelli da incastonare sulle armi per intenderci). Tra le tre, questa si tratta della missione più avanzata e per parteciparvi è necessario aver raggiunto il Grado Cacciatore (GC) 21 o superiore.

Le altre quest disponibili da oggi

Le altre due quest sono relativamente più semplici, infatti potrete prendervi parte dal GC 9, ma offrono comunque ricompense interessanti, specialmente per chi non è ancora entrato nel vivo dell'endgame o è un "appassionato di fashion hunting". In "Anima erosa dalla sabbia" dovrete neutralizzare un Doshaguma nelle Piane Ventose. In cambio riceverete perle lucenti con gioielli di tipo difesa per gli slot armatura.

Il Copricapo Spedizione Alfa ottenibile con una delle missioni evento di Monster Hunter Wilds

Infine, in "Come un fuoco nella Sabbia" dovremo cacciare una Rathian nelle Piance Ventose. La ricompensa in questo caso è il "Copricapo Spedizione alfa". Nonostante il nome, in realtà si tratta di orecchini. Come pezzo di armatura non offrono abilità particolarmente interessanti, ovvero Resistenza Malus Lv.1 e Coalescenza Lv. 1 e uno slot gioielli di lv. 1, ma sono sicuramente un'aggiunta interessante per gli stili armatura per personalizzare l'outfit del vostro cacciatore.

Le missioni "Ballo nella Pioggia" e "Anima erosa dalla sabbia" saranno disponibili fino alle 00:59 italiane di mercoledì 26 marzo, mentre "Come un fuoco nella Sabbia" terminerà alla stessa ora del 2 aprile. Come altre missioni evento, prima o poi torneranno in rotazione. A inizio aprile, inoltre, è in programma il primo aggiornamento gratuito di Wilds, con il Mizutsune e una sfida superiore a quella dei Temprati.