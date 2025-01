Final Fantasy 7 Rebirth per PC mostra i vari preset grafici in un nuovo trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Final Fantasy 7 Rebirth in versione PC, incentrato in particolare sui preset grafici che sono presenti all'interno della nuova edizione, con un confronto diretto fra le modalità in questione.

Con l'arrivo su piattaforma Windows, Final Fantasy 7 Rebirth punta a conquistare nuovo pubblico e Square Enix sembra aver lavorato in maniera piuttosto profonda per ottimizzare il gioco su PC, in modo da adattarlo alle diverse configurazioni con cui si potrà trovare ad avere a che fare.

Ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è ormai in arrivo su PC, con la data di uscita fissata per il 23 gennaio, dunque manca veramente poco e Square Enix ha in precedenza svelato anche quali sono le funzionalità della versione PC.