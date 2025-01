Conan il Barbaro arriva su Mortal Kombat 1: data di uscita e gameplay trailer del nuovo kombattente

Conan il Barbaro si scatena in un trailer

Come possiamo vedere lo stile lotta di Conan il Barbaro è basato sull'alternanza di rapidi fendenti e attacchi più lenti ma poderosi con la sua spada, incluso un montante caricato che scaglia in aria l'avversario, lasciandolo inerme ad ulteriori attacchi. Ovviamente il filmato si conclude mostrandoci la sua Fatality, di cui non vi anticipiamo nulla per non rovinarvi la sorpresa.

Oltre a Conan il Barbaro nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del T-1000 di Terminator, che abbiamo visto in azione ieri in un altro trailer, per quanto al momento non ha ancora una data di pubblicazione scolpita nella pietra. Il Kombat Pack 2 include anche Ghostface dai film di Scream, nonché vecchie conoscenze dei fan della serie, come Noob Saibot, Cyrax e Sektor.