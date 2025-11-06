iPhone Air 2026: Apple valuta una doppia fotocamera posteriore per il nuovo modello ultrasottile

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, il futuro iPhone Air 2026 potrebbe abbandonare l'unica fotocamera posteriore per adottare un sistema dual-camera. La notizia arriva dall'account Weibo "Digital Chat Station", noto per le sue anticipazioni accurate sui prodotti Apple, che cita fonti interne alla catena di fornitura dell'azienda. La configurazione in valutazione includerebbe una fotocamera principale Fusion da 48 MP e una ultra-grandangolare Fusion Ultra Wide da 48 MP, una combinazione simile a quella dell'attuale iPhone 17 base.
Un design sottile ma rinnovato
Nonostante l'aggiunta della seconda fotocamera, Apple sarebbe intenzionata a mantenere il plateau orizzontale tipico dell'iPhone Air, con le due lenti disposte fianco a fianco invece del tradizionale layout verticale. L'obiettivo resta quello di preservare lo spessore ridotto e la leggerezza che caratterizzano il modello. Tuttavia, integrare un secondo sensore richiederebbe un importante riprogettazione interna, dato che nel plateau trovano già posto componenti come chip, modem, altoparlanti e fotocamera frontale.
Il principale ostacolo per Apple sarebbe ancora una volta lo spazio interno, estremamente limitato rispetto ai modelli Pro. Secondo il leaker, l'azienda starebbe studiando nuove soluzioni ingegneristiche per ottimizzare i moduli e i materiali, continuando a puntare su un profilo ultrasottile e un'estetica minimalista. Una possibilità è l'utilizzo di componenti più compatti o batteria al silicio-carburo, tecnologia già sperimentata per ridurre gli ingombri senza penalizzare l'autonomia.
Lancio previsto nel 2026
Il debutto del nuovo iPhone Air sarebbe previsto per la seconda metà del 2026, insieme ai futuri iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e al tanto atteso iPhone pieghevole. Tuttavia, il successo del progetto non è scontato: le vendite dell'attuale iPhone Air, lanciato nel 2025, sarebbero state inferiori alle aspettative, spingendo Apple a rivalutare la strategia per la prossima generazione.
"Digital Chat Station" gode di una reputazione affidabile nel panorama dei leaker: in passato aveva anticipato correttamente dettagli sui sensori da 48 MP degli iPhone 15 e il design del display dell'iPhone 12. Se le indiscrezioni fossero confermate, il nuovo iPhone Air potrebbe finalmente colmare il divario tecnico rispetto ai modelli standard, portando la doppia fotocamera anche nella fascia ultrasottile senza rinunciare al suo stile iconico.