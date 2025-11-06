iPhone Air 2026: Apple valuta una doppia fotocamera posteriore per il nuovo modello ultrasottile

Un design sottile ma rinnovato

Nonostante l'aggiunta della seconda fotocamera, Apple sarebbe intenzionata a mantenere il plateau orizzontale tipico dell'iPhone Air, con le due lenti disposte fianco a fianco invece del tradizionale layout verticale. L'obiettivo resta quello di preservare lo spessore ridotto e la leggerezza che caratterizzano il modello. Tuttavia, integrare un secondo sensore richiederebbe un importante riprogettazione interna, dato che nel plateau trovano già posto componenti come chip, modem, altoparlanti e fotocamera frontale.

Il principale ostacolo per Apple sarebbe ancora una volta lo spazio interno, estremamente limitato rispetto ai modelli Pro. Secondo il leaker, l'azienda starebbe studiando nuove soluzioni ingegneristiche per ottimizzare i moduli e i materiali, continuando a puntare su un profilo ultrasottile e un'estetica minimalista. Una possibilità è l'utilizzo di componenti più compatti o batteria al silicio-carburo, tecnologia già sperimentata per ridurre gli ingombri senza penalizzare l'autonomia.