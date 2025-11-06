Siri basata su Gemini: accordo da un miliardo di dollari l'anno per 1,2 trilioni di parametri

Che la nuova Siri sarà basata su Google Gemini non è più una novità. Tuttavia, nelle scorse ore sono trapelate ulteriori informazioni legate al futuro modello utilizzato da Apple. Il nuovo assistente dovrebbe infatti essere più efficiente e affidabile e, secondo quanto riportato da alcune fonti, l'accordo si basa su 1,2 trilioni di parametri per il modello personalizzato di Gemini. Vediamo quindi le novità.

L’accordo Apple-Google Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple pagherà a Google un miliardo di dollari l'anno per la nuova Siri basata su Gemini. Si tratta di un modello di intelligenza artificiale con 1,2 trilioni di parametri, una cifra piuttosto impressionante (otto volte più avanzata degli attuali modelli Apple). Questi parametri indicano in che modo un modello comprende e risponde alle domande: maggiore è il numero, migliori saranno le prestazioni. Ricordiamo che l'attuale versione di Apple Intelligence, basata su cloud, usa 150 miliardi di parametri. Siri Da specificare, tuttavia, che la nuova Siri sarà semplicemente alimentata da un modello Gemini in background: ciò significa che non saranno inclusi i servizi Google o le funzionalità di Gemini. Inoltre, il modello IA di Google funzionerà sui server Private Cloud Compute di Apple, di conseguenza Big G non avrà accesso ai dati Apple. La nuova Siri punterà su Gemini, ma secondo alcune fonti potrebbe non bastare In precedenza, Mark Gurman di Bloomberg ha mostrato un certo scetticismo, sostenendo che "non vi è alcuna garanzia che gli utenti la accoglieranno favorevolmente, che funzionerà senza intoppi o che potrà riparare anni di danni al marchio Siri".