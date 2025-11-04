I voti di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio sono positivi in media, ma si passa dal 4 al 9,5

Le recensioni di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, il gioco musou che fa da prequel a Tears of the Kingdom, sono finalmente online e permettono di farsi un'idea di ciò che possiamo aspettarci dall'opera di Nintendo per Switch 2.
Vediamo i voti delle principali testate online, così come della nostra recensione.
I voti di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
Tramite Metacritic possiamo vedere i seguenti voti:
- Multiplayer.it - 8,5
- Voxel - 95
- Gamereactor UK - 90
- Nintendo Life - 90
- RPG Site - 90
- Nintendo Insider - 90
- Areajugones - 85
- GCMagazine - 85
- Jeuxvideo.com - 85
- Vandal - 85
- PC Games - 85
- Screen Rant - 80
- WCCFTech - 80
- VGC - 80
- The Gamer - 80
- GameSpot - 70
- ComicBook - 70
- Gameblog.fr - 70
- GamesRadar+ - 60
- Metro GameCentral - 40
La media è di 78/100 al momento della scrittura, con quasi cinquanta recensioni. Ovviamente nuovi voti pubblicati in ritardo potrebbero cambiare leggermente questo numero, ma in linea di massima è chiara l'opinione media della stampa.
Il peggior voto, come potete vedere, è di Metro GameCentral che non è chiaramente un fan del genere visto che afferma: "Incredibilmente ripetitivo, terribilmente superficiale e inutilmente facile: questa è la cosa meno interessante che si possa fare con Zelda su Switch 2 e pessima anche per gli standard già bassi della serie Dynasty Warriors."
Un'opinione non pienamente positiva ma comunque più pacata è quella di GamesRadar+, che scrive: "Hyrule Warriors: L'era dell'esilio riesce a trovare storie avvincenti da raccontare in qualità di prequel di Tears of the Kingdom, con la principessa Zelda che prende le redini. Tuttavia, sebbene l'azione e le prestazioni siano state migliorate rispetto all'ultimo Hyrule Warriors, il campo di battaglia soffocante e il design delle missioni risultano noiosi, impedendo al gioco di sprigionare la sua vera magia."
Voxel, con il suo 95/100, afferma invece: "Hyrule Warriors: L'era dell'esilio non solo rappresenta l'apice del genere musou, apportando varietà a uno stile spesso caratterizzato dalla ripetitività, sia per quanto riguarda il combattimento che la struttura, ma si guadagna anche un posto tra i migliori titoli canonici di Zelda. Koei Tecmo assorbe tutto ciò che rende la serie Zelda così speciale e offre un lavoro degno di Eiji Aonuma e Shigeru Miyamoto."
Ricordiamo infine che Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon.