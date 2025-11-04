I voti di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio sono positivi in media, ma si passa dal 4 al 9,5

0

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è in arrivo e ora possiamo leggere le recensioni internazionali del videogioco e farci un'idea di quali sono i pregi e i difetti dell'opera.

04/11/2025
Le recensioni di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, il gioco musou che fa da prequel a Tears of the Kingdom, sono finalmente online e permettono di farsi un'idea di ciò che possiamo aspettarci dall'opera di Nintendo per Switch 2.

Vediamo i voti delle principali testate online, così come della nostra recensione.

I voti di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio

Tramite Metacritic possiamo vedere i seguenti voti:

  • Multiplayer.it - 8,5
  • Voxel - 95
  • Gamereactor UK - 90
  • Nintendo Life - 90
  • RPG Site - 90
  • Nintendo Insider - 90
  • Areajugones - 85
  • GCMagazine - 85
  • Jeuxvideo.com - 85
  • Vandal - 85
  • PC Games - 85
  • Screen Rant - 80
  • WCCFTech - 80
  • VGC - 80
  • The Gamer - 80
  • GameSpot - 70
  • ComicBook - 70
  • Gameblog.fr - 70
  • GamesRadar+ - 60
  • Metro GameCentral - 40

La media è di 78/100 al momento della scrittura, con quasi cinquanta recensioni. Ovviamente nuovi voti pubblicati in ritardo potrebbero cambiare leggermente questo numero, ma in linea di massima è chiara l'opinione media della stampa.

Il peggior voto, come potete vedere, è di Metro GameCentral che non è chiaramente un fan del genere visto che afferma: "Incredibilmente ripetitivo, terribilmente superficiale e inutilmente facile: questa è la cosa meno interessante che si possa fare con Zelda su Switch 2 e pessima anche per gli standard già bassi della serie Dynasty Warriors."

Un'opinione non pienamente positiva ma comunque più pacata è quella di GamesRadar+, che scrive: "Hyrule Warriors: L'era dell'esilio riesce a trovare storie avvincenti da raccontare in qualità di prequel di Tears of the Kingdom, con la principessa Zelda che prende le redini. Tuttavia, sebbene l'azione e le prestazioni siano state migliorate rispetto all'ultimo Hyrule Warriors, il campo di battaglia soffocante e il design delle missioni risultano noiosi, impedendo al gioco di sprigionare la sua vera magia."

Voxel, con il suo 95/100, afferma invece: "Hyrule Warriors: L'era dell'esilio non solo rappresenta l'apice del genere musou, apportando varietà a uno stile spesso caratterizzato dalla ripetitività, sia per quanto riguarda il combattimento che la struttura, ma si guadagna anche un posto tra i migliori titoli canonici di Zelda. Koei Tecmo assorbe tutto ciò che rende la serie Zelda così speciale e offre un lavoro degno di Eiji Aonuma e Shigeru Miyamoto."

Ricordiamo infine che Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon.

