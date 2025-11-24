Steam ha lanciato i suoi saldi per il Black Friday, con Steam Awards annessi

Sono arrivati su Steam i saldi del Black Friday, che comprendono anche le votazioni per i premi della piattaforma. Entrambe le iniziative saranno attive fino al 1° dicembre, quindi avete circa una settimana per darvi da fare con offerte e valutazioni. Il punto di partenza perfetto è sempre la propria lista dei desideri, ma se volete c'è anche la pagina principale dei saldi da cui partire, sicuramente piena di consigli personalizzati in base ai vostri gusti e ai vostri precedenti acquisti.
I premi di Steam
Per quanto riguarda i premi, le categorie sono:
- Premio Gioco dell'anno
- Premio Gioco VR dell'anno
- Premio Atto d'amore
- Premio Miglior gioco su Steam Deck
- Premio Meglio in compagnia
- Premio Miglior stile grafico
- Premio Gameplay più innovativo
- Premio Miglior gioco in cui fai pena
- Premio Miglior colonna sonora
- Premio Miglior gioco dalla trama profonda
- Premio Meritato relax
Per ogni categoria è possibile votare uno dei giochi a cui si è giocato, o uno dei titoli consigliati, scelti trai più famosi e venduti dell'anno.
Come già accaduto in passato, le votazioni prevedono anche degli incarichi da completare per ricevere dei premi. Gli incarichi sono: nominare almeno un gioco, nominare un gioco per ogni categoria, giocare a un titolo di quelli nominati e pubblicare una recensione (o aggiornarne una esistente) per un gioco nominato.
Le medaglie ottenute svolgendo gli incarichi fanno crescere di livello il profilo di Steam.
A questo punto, non vi rimane che raggiungere la pagina dei Premi di Steam e fare le vostre scelte.