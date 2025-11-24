Steam ha lanciato i suoi saldi per il Black Friday, con Steam Awards annessi

Sono arrivati su Steam i saldi del Black Friday, che comprendono anche le votazioni per i premi della piattaforma. Entrambe le iniziative saranno attive fino al 1° dicembre, quindi avete circa una settimana per darvi da fare con offerte e valutazioni. Il punto di partenza perfetto è sempre la propria lista dei desideri, ma se volete c'è anche la pagina principale dei saldi da cui partire, sicuramente piena di consigli personalizzati in base ai vostri gusti e ai vostri precedenti acquisti.