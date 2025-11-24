0

Steam ha lanciato i suoi saldi per il Black Friday, con Steam Awards annessi

Come ogni anno, Steam ha lanciato i suoi saldi per il Black Friday, che comprendono anche le votazioni per i premi della piattaforma.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/11/2025
I premi di Steam

Sono arrivati su Steam i saldi del Black Friday, che comprendono anche le votazioni per i premi della piattaforma. Entrambe le iniziative saranno attive fino al 1° dicembre, quindi avete circa una settimana per darvi da fare con offerte e valutazioni. Il punto di partenza perfetto è sempre la propria lista dei desideri, ma se volete c'è anche la pagina principale dei saldi da cui partire, sicuramente piena di consigli personalizzati in base ai vostri gusti e ai vostri precedenti acquisti.

I premi di Steam

Per quanto riguarda i premi, le categorie sono:

I premi di Steam di quest'anno
I premi di Steam di quest'anno
  • Premio Gioco dell'anno
  • Premio Gioco VR dell'anno
  • Premio Atto d'amore
  • Premio Miglior gioco su Steam Deck
  • Premio Meglio in compagnia
  • Premio Miglior stile grafico
  • Premio Gameplay più innovativo
  • Premio Miglior gioco in cui fai pena
  • Premio Miglior colonna sonora
  • Premio Miglior gioco dalla trama profonda
  • Premio Meritato relax
Valve conferma che Steam Machine avrà un prezzo simile a un PC di pari potenza e non a quello delle console Valve conferma che Steam Machine avrà un prezzo simile a un PC di pari potenza e non a quello delle console

Per ogni categoria è possibile votare uno dei giochi a cui si è giocato, o uno dei titoli consigliati, scelti trai più famosi e venduti dell'anno.

Come già accaduto in passato, le votazioni prevedono anche degli incarichi da completare per ricevere dei premi. Gli incarichi sono: nominare almeno un gioco, nominare un gioco per ogni categoria, giocare a un titolo di quelli nominati e pubblicare una recensione (o aggiornarne una esistente) per un gioco nominato.

Le medaglie ottenute svolgendo gli incarichi fanno crescere di livello il profilo di Steam.

A questo punto, non vi rimane che raggiungere la pagina dei Premi di Steam e fare le vostre scelte.

#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam ha lanciato i suoi saldi per il Black Friday, con Steam Awards annessi