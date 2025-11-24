Le Crocs ufficiali di Xbox saranno disponibili a partire da domani

Sono state annunciate le Crocs ufficiali di Xbox, delle Classic Clog ispirate alla piattaforma Microsoft e realizzate in concomitanza con le celebrazioni per i vent'anni di Xbox 360: saranno disponibili a partire da domani presso il sito ufficiale del produttore, al prezzo di 80 dollari.

Definito "uno dei restyling più giocosi dell'azienda", le Crocs in questione partono da una base in Croslite nera a cui sono stati applicati degli inserti opachi in corrispondenza della punta e attorno all'avampiede, di modo da imitare il design di un controller Xbox, grilletti inclusi.

"Chi le indossa potrà vedere dall'alto i pulsanti X, Y, B, A, la croce direzionale, gli analogici sinistro e destro e il pulsante Xbox bianco. L'iconico logo verde della piattaforma sostituisce il tradizionale marchio Crocs sulle cerniere del cinturino posteriore", si legge nella descrizione del prodotto.

Non è tutto: le Classic Glog ispirate a Xbox includeranno nella confezione un set limitato di charms Jibbitz, con cinque pezzi che fanno riferimento a classici come DOOM, Fallout, Halo, Sea of Thieves e Worms.