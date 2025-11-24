2

Le Crocs ufficiali di Xbox saranno disponibili a partire da domani

In concomitanza con le celebrazioni per i vent'anni di Xbox 360, arrivano le Crocs Classic Clog griffate Xbox, disponibili a partire da domani sul sito ufficiale del produttore.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/11/2025
Le Crocs di Xbox

Sono state annunciate le Crocs ufficiali di Xbox, delle Classic Clog ispirate alla piattaforma Microsoft e realizzate in concomitanza con le celebrazioni per i vent'anni di Xbox 360: saranno disponibili a partire da domani presso il sito ufficiale del produttore, al prezzo di 80 dollari.

Definito "uno dei restyling più giocosi dell'azienda", le Crocs in questione partono da una base in Croslite nera a cui sono stati applicati degli inserti opachi in corrispondenza della punta e attorno all'avampiede, di modo da imitare il design di un controller Xbox, grilletti inclusi.

"Chi le indossa potrà vedere dall'alto i pulsanti X, Y, B, A, la croce direzionale, gli analogici sinistro e destro e il pulsante Xbox bianco. L'iconico logo verde della piattaforma sostituisce il tradizionale marchio Crocs sulle cerniere del cinturino posteriore", si legge nella descrizione del prodotto.

Non è tutto: le Classic Glog ispirate a Xbox includeranno nella confezione un set limitato di charms Jibbitz, con cinque pezzi che fanno riferimento a classici come DOOM, Fallout, Halo, Sea of Thieves e Worms.

Dopo il frigo e il tostapane, ecco le ciabatte

Dopo il minifrigo a forma di Xbox Series X e il tostapane a forma di Xbox Series S, le Crocs ispirate al controller Xbox francamente non stupiscono più di tanto e fanno riferimento a un'iconografia che pare avere un seguito, nonostante tutto.

Le Crocs di Xbox
Le Crocs di Xbox

Al momento pare che le ciabatte in questione non saranno disponibili se non all'interno del mercato americano, ma magari sarà il caso di ricontrollare sul sito ufficiale europeo non appena partirà l'effettiva disponibilità di questo modello.

#Curiosità
