Call of Duty: Black Ops 7 piacerà molto ai fan di Black Ops 2, dice Treyarch

Ovviamente non sono stati svelati dettagli sul nuovo capitolo, considerando che la presentazione di questo seguirà un programma molto preciso a già definito per i prossimi mesi, a partire da questa estate dopo la prima presentazione avvenuta con un trailer all'Xbox Games Showcase 2025 , ma già il piccolo riferimento fatto risulta promettente.

Considerando che i primi due Black Ops sono ancora considerati da molti utenti l'apice della serie, soprattutto per quanto riguarda alcuni elementi del multiplayer ma anche altri aspetti dei giochi, questa sembrerebbe essere un' ottima notizia per i fan di lunga data.

In occasione dei CDL Champs, il campionato ufficiale della Call of Duty League, il team Treyarch ha anticipato qualcosa sul nuovo capitolo della serie, sostenendo che Call of Duty: Black Ops 7 piacerà ai fan di Black Ops 2 , in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti del gioco.

Un riferimento promettente

"Se siete stati dei fan di Black Ops 2 ai tempi, soprattutto se siete fan della componente competitiva di Black Ops 2, allora vi divertirete in Black Ops 7", ha affermato Treyarch in questa piccola anticipazione sul nuovo capitolo in sviluppo, affidato proprio al team in questione.



Potrebbe trattarsi di elementi rivolti soprattutto ai giocatori esperti e coloro che giocano nella sezione competitiva di Call of Duty: in effetti, Black Ops 2 è stato molto apprezzato in questo ambito e ha portato a un supporto importante per il League Play.

In ogni caso, mappe, modalità e armi sono state sempre molto apprezzate sui primi due capitoli della sotto-serie di COD in questione, dunque c'è molto a cui guardare con interesse se i riferimenti per il nuovo capitolo sono quelli, sebbene il messaggio qui sia rivolto soprattutto ai giocatori più esperti e impegnati nel multiplayer competitivo.

