God of War Ragnarok, l'analisi tecnica del porting per PC: è davvero perfetto?

Abbiamo analizzato nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le prestazioni di God of War Ragnarok per PC , mettendo in evidenza pregi, difetti e problematiche della conversione. Jetpack Interactive è riuscito ad elevare ulteriormente il già ottimo lavoro di Santa Monica? Scopriamolo insieme.

Come abbiamo già sottolineato nella nostra recensione PC di God of War Ragnarok , il porting affidato alle ormai esperte mani di Jetpack Interactive risulta, nel complesso, solido e ben eseguito, senza complicazioni in termini di gameplay e permette ai giocatori desktop di godere della produzione alla risoluzione 4K con frame rate piuttosto elevati, anche su macchine di media potenza.

Arrivato su PC a circa due anni dal titolo originale per PS4 e PS5, God of War Ragnarok promette ai giocatori da scrivania di intraprendere, o rivivere, le gesta di Kratos e Atreus nella parte finale dell'epica ambientata nei Nove Regni, con un comparto tecnico che aspira a massimizzare la qualità grafica e le prestazioni in virtù di macchine in grado di spremere ogni singolo frame di cui dispone il gioco.

Quasi perfetto, ma con qualche problema di pulizia

Lo abbiamo già detto in fase di recensione e lo ripetiamo in questa sede: la versione PC di God of War Ragnarok, dal punto di vista grafico e dell'impatto visivo, è sostanzialmente identica alla versione console PS5. Il titolo originale di Santa Monica è infatti nato a cavallo tra due generazioni di hardware e la natura dell'engine, abbinata alle scelte di design che caratterizzano il gioco, alcune delle quali dettate proprio dalla necessità di doverlo adattare a macchine molto differenti, ha probabilmente guidato la strategia di Jetpack Interactive, che ha deciso di mantenere invariata la struttura tecnica generale, aumentando comunque il livello di dettaglio e intervenendo sulla qualità dell'immagine.

La qualità dei modelli e delle texture di Ragnarok vengono esaltate da tecnologie come il DLAA

La vicinanza tra le due versioni non deve però trarre in inganno: le novità ci sono e sono tangibili. La più importante riguarda il passaggio dalle DirectX 11 alle DirectX 12, che porta in dote la pre-compilazione degli shader all'avvio del gioco. Questa operazione, che viene eseguita all'avvio, si riflette sulla stabilità della conversione e consegna al pubblico uno dei porting più fluidi realizzati da Sony. Il frame-time è infatti monolitico e, al di là di alcuni picchi riscontrabili nelle primissime fasi di gioco, in corrispondenza di specifiche cutscene, la godibilità rimane altissima.

Il secondo grande miglioramento è riscontrabile nella qualità dell'immagine: la versione PC di Ragnarok mette in mostra un livello di dettaglio inarrivabile per le console, con immagini definite e cristalline che, oltre all'aumento di risoluzione, fanno leva sull'introduzione di tecnologie come DLAA e DLSS. Armi e armature non sono mai state così belle e la qualità delle texture viene esaltata dalla pulizia poligonale dei modelli.

Torna poi, con qualche piccolo miglioramento, tutto il pacchetto di effetti già incontrato nella versione PS5: il porting fa largo uso di effetti luminosi, particellari e volumetrici, con alcune riflessioni accentuate, un saggio utilizzo dell'occlusione ambientale e un livello di Level of Detail ancora più profondo. A differenza di altre conversioni, manca completamente l'adozione di tecniche di illuminazione più complesse come il Ray Tracing, fattore che potrebbe far storcere il naso ai giocatori più esigenti, ma che nei fatti non incidono negativamente sull'impatto visivo del titolo, che anzi tiene testa alle produzioni più recenti, senza pesare eccessivamente sull'hardware.

Il Regno tra i Regni sembra soffrire di qualche problema di ottimizzazione che si ripercuote sul frame rate

I problemi della versione desktop di God of War Ragnarok vanno semmai ricercati nella mancanza di pulizia che affligge alcune zone specifiche dell'avventura norrena. In certi frangenti, infatti, la conversione sembra mancare del livello di cura riscontrabile nell'originale per PS5, soprattutto nella resa dei riflessi e di alcuni effetti volumetrici che, seppure in momenti estremamente circoscritti, sono del tutto assenti. Ancora più evidente è la mancanza di ottimizzazione delle sessioni che avvengono nel Regno tra i Regni: in queste fasi sembra mancare l'attenzione riservata al resto del gioco, con un calo sostanziale della qualità grafica degli ambienti e un crollo generale del frame rate direttamente proporzionale al livello di tassellatura applicato. Anche con le GPU più potenti, non siamo riusciti a mantenerci al di sopra dei 60 FPS con la tassellatura impostata su Ultra, mentre una volta scesi a livello Medio la situazione si riprende rapidamente, sottolineando la necessità di un intervento da parte degli sviluppatori.

Infine, sebbene il Level of Detail sia generalmente più buono della controparte su console, la sua gestione non del tutto ottimizzata si ripercuote, sempre in alcuni frangenti specifici, su transizioni molto più lente ed evidenti persino della versione per PS4: l'insorgenza di pop-up negli ambienti meno uniformi non dipende, quindi, dal tipo di archiviazione utilizzata, e necessita di un ulteriore passaggio da parte del team di sviluppo.



In alcune scene, la versione PC di Ragnarok sembra mancare degli effetti volumetrici presenti su PS5

Vale la pena sottolineare che i piccoli difetti appena elencati, per quanto presenti, non scalfiscono la qualità della versione PC di God of War Ragnarok: quella presa in esame rimane infatti la migliore versione del gioco attualmente disponibile e molti dei problemi che abbiamo riscontrato saranno con tutta probabilità risolti nel corso delle prossime settimane tramite patch. Basti pensare che nei pochi giorni trascorsi tra la recensione e questa analisi tecnica, Jetpack Interactive ha già sistemato molte imprecisioni, che vanno dalla qualità dell'audio non sempre impeccabile, alla gestione della VRAM: in questo ultimo caso, dopo aver eliminato il limite di 6 GB di memoria dedicata, gli sviluppatori hanno migliorato la gestione della VRAM stessa, restituendo valori più coerenti nel menù dedicato al carico e soprattutto eliminando, seppure parzialmente, molti dei cali di prestazioni riscontrati nelle sessioni più lunghe sulle GPU con meno di 8 GB di memoria.

Ritornando ai pregi del porting, va assolutamente sottolineato l'ottimo lavoro svolto sul supporto ai rapporti d'aspetto come i 21:9 ed i 32:9, che permettono di far brillare Ragnarok sui monitor ultra-wide. L'implementazione di questi rapporti ha richiesto un lavoro aggiuntivo da parte degli sviluppatori e il risultato finale premia gli sforzi dello studio canadese.

Merita di essere menzionato, ancora una volta, uno dei punti di forza dell'edizione PC: il pieno supporto alle ultime versioni delle tecnologie di supersampling targate NVIDIA, AMD e Intel. La conversione di Ragnarok può infatti contare su DLSS 3.7, FSR 3.1, XeSS 1.2 e sulla generazione di frame del team verde e del team rosso. Torneremo più avanti sull'impatto specifico di questa tecnologie, ma la loro presenza permette di spingere al massimo le prestazioni di gioco anche sugli hardware più datati.