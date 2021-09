Xbox Game Pass: i giochi che abbandonano il catalogo dal 31 settembre 2021

Come ogni mese, il servizio in abbonamento di Microsoft si prepara ad aggiungere nuovi giochi, ma al tempo stesso è pronto a rimuoverne altri. Ecco quindi i cinque giochi che abbandonano il catalogo di Xbox Game Pass a partire dal 31 settembre 2021.

Ecco i giochi Xbox Game Pass che non saranno più disponibili dal 31 settembre 2021:



Drake Hollow (Cloud, Console, e PC)

Ikenfell (Cloud, Console, and PC)

Night in the Woods (Cloud, Console, e PC)

Kathy Rain (PC)

Warhammer Vermintide II (Cloud e Console)

Drake Hollow è un gioco d'azione sandbox di sopravvivenza. Inkfell è un gioco di ruolo vecchio stile con uno stile tattico. Night in the Woods è un'avventura narrativa basata sulla musica. Kathy Rain è un'avventura punta e clicca vecchio stile. Warhammer Vermintide II è un gioco d'azione cooperativo in prima persona.

Questi cinque giochi non saranno quindi più disponibili a partire dal 31 settembre 2021: questo significa che avete due settimane di tempo per giocarli o acquistarli sfruttando uno sconto del 20%. Nel frattempo, però, verranno aggiunti ben 13 nuovi giochi su Xbox Game Pass.