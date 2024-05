Assassin's Creed Shadows non richiede una connessione sempre attiva

"Assassin's Creed Shadows non richiederà una connessione sempre attiva. Sarà necessario disporre di una connessione per installare il gioco , ma si potrà giocare l'intera esperienza offline ed esplorare il Giappone feudale senza il bisogno di collegarsi a internet.

Assassin's Creed Shadows non richiederà una connessione sempre attiva : lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, attraverso la pubblicazione di una nota che si è resa necessaria a causa delle polemiche scaturite nelle ultime ore in merito al presunto obbligo.

Una questione di principio o di preservazione?

I motivi per cui molti utenti tendono a polemizzare in presenza di un requisito come l'always online non riguardano unicamente un principio e la ben nota allergia a qualsiasi vincolo, ma entrano nel terreno della preservazione del software.

Sappiamo infatti che in alcuni casi, dopo un certo numero di anni, i server dei giochi vengono chiusi senza che il software riceva un aggiornamento che possa "slegarlo" da quei meccanismi di verifica, e il risultato è l'impossibilità di continuare a utilizzare il prodotto.

Di contro, l'attuale impostazione e la volontà di garantire determinate funzionalità, vedi ad esempio cross-save e cross-progression ma anche il caricamento dei salvataggi su cloud, rendono di fatto obbligatorio prevedere almeno in determinati momenti l'obbligo di connettersi alla rete.

