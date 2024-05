Xbox Series S nera da 1 TB è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di Xbox Series S nera da 1 TB . L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 14%, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 349.99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale è (quasi) il più basso di sempre per la piattaforma (la differenza è di letteralmente un centesimo).

Xbox Series S, totalmente digital ma in nero

Le esatte dimensioni di Xbox Series S

Xbox Series S è la versione base della famiglia di console di Microsoft. Il modello attuale è identico a quello pubblicato al lancio se non per due dettagli: il colore - nero invece che bianco - e la memoria - più capiente, dettaglio importante per una console che punta completamente sul digitale -.

Ricordiamo che Xbox Series S non ha un lettore ottico: l'unico modo per usare i giochi è in versione digitale, siano essi acquistati tramite Xbox Store oppure scaricati tramite Xbox Game Pass. La confezione include un controller Xbox di colore nero, e i cavi necessari alla connessione audio-video, alla ricarica del controller e all'alimentazione.

Il grande vantaggio di Xbox Series S sono anche le sue ridotte dimensioni, che la rendono comoda da posizionare in qualsiasi postazione da gioco.