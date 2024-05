Disney: perdite per 4 miliardi per colpa di Disney+, tagli in arrivo per i contenuti streaming

A creare la voragine è stata in particolare la piattaforma di video streaming Disney+ , gestita in modo fin troppo avventuroso nel tentativo di rivaleggiare con Netflix. Purtroppo per ora la piattaforma rivale sta facendo risultati molto migliori e continua a guadagnare pubblico, lì dove Disney+ ha perso 1,5 milioni di abbonati nell'ultimo trimestre del 2023, pur con un contraccolpo negli ultimi mesi .

Un buco da 4 miliardi

Bob Iger

Stando a Iger, i 4 miliardi di perdite sarebbero dovuti alla volontà di raccontare troppe storie: "Quando siamo entrati in modo aggressivo nel settore dello streaming abbiamo provato a raccontare troppe storie. Sostanzialmente abbiamo investito troppo e con grande anticipo rispetto ai possibili ritorni. Questo spiega come mai lo streaming ha perso 4 miliardi di dollari."

Dalle ingenti perdite è derivato un taglio enorme di show già pianificati, con l'eliminazione di alcuni già pubblicati per accedere agli sgravi fiscali. Tra gli esempi di spese che non hanno portato a rientri viene nominata la serie She-Hulk: Attorney at Law, che è costata complessivamente 225 milioni di dollari, convincendo però poco il pubblico e facendo un numero basso di spettatori.

Tra la fine del 2022 e la fine del 2023 Disney+ ha perso circa 18 milioni di abbonati, tanto che per il futuro sono previsti aumenti di prezzo delle fasce di abbonamento, volti a compensare le perdite. In realtà è da qualche anno che Disney è entrata in una fase difficile, in cui non riesce a trovare la quadra, tra un calo vistoso d'interesse da parte del pubblico verso i film di super eroi, lungometraggi animati che hanno prodotto risultati deludenti come il recente Wish o Red di Pixar, e altre scelte che non hanno dato i frutti sperati. Insomma, pare proprio che la compagnia debba cambiare rotta in qualche modo, cercando di tornare ai fasti di un tempo.