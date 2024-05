Panasonic annuncia i nuovi TV OLED Z95A e Z93A insieme a tutta la line-up del 2024

Ma il cambio di sistema operativo non riguarda solo i top di gamma, bensì tutti i TV di quest'anno, che hanno subito anche un cambio di nomenclatura. Nello specifico, durante la presentazione abbiamo visto all'opera i TV OLED 4K Z95A, Z93A, Z90A, Z85A, Z80A e i nuovi modelli LED 4K W95A, W90A, W80A, W70A (con Google TV) e W60A (questo con sistema operativo TiVo). Si sono mostrati anche alcuni modelli LED entry-level con risoluzione HD, composta da quattro nuovi Smart TV Full HD: i modelli S55A e S50A, entrambi con Fire TV integrata, e i modelli S45A e S40A, con OS TiVo. Completa l'offerta il modello N30A, un televisore non smart, di facile utilizzo, con schermi da 24" e 32" pensati per le camere dei bambini o per gli hotel.

Scoprilo, vivilo. Con questo claim il 14 maggio 2024 Panasonic ha presentato la sua line-up 2024 nel corso di un evento stampa a Düsseldorf. Tanti i TV oggetto della dimostrazione, con i riflettori che sono però rimasti puntati principalmente sui top di gamma di quest'anno, i TV OLED Z95A e Z93A, che per la prima volta sostituiscono lo storico sistema My Home Screen, nato dalle ceneri di Firefox TV, per adottare Fire OS di Amazon. Un passaggio epocale, che fa seguito agli esperimenti dello scorso anno, quando la compagnia nipponica aveva installato il sistema operativo Amazon sui modelli della serie MX800.

Tutti questi modelli entry-level dispongono anche di impostazioni dedicate a diversi tipi di contenuti, con la modalità immagine che può essere modificata per film, sport, giochi e altro ancora, in modo da ottimizzare e personalizzare la visione di qualunque programma; USB Media Player, inoltre, permette di gestire in prima persona l'esperienza di visione e decidere cosa riprodurre sui televisori, semplicemente collegando i supporti di archiviazione.

Sia la serie S55A/S50A sia la serie S45A/S40A (tutte disponibili nei formati da 24", 32" e 40") sono invece equipaggiate con il processore Panasonic HD Colour Engine e hanno una modalità Game Mode per assicurare tempi di risposta più rapidi. Nello specifico, i modelli S55A e S50A hanno Fire TV integrata, con tanto di telecomando vocale con Alexa che consente di avviare facilmente le app, riprodurre musica, cercare titoli e gestire la smart home. La qualità del suono è garantita anche da DTS Virtual X per soundbar o diffusori TV compatibili, mentre la tecnologia Multi HDR (HDR10/ HLG) consente di riprodurre contenuti con una gamma dinamica più ampia. Gli Smart TV S40A e S45A sono invece dotati di sistema operativo TiVo, una piattaforma indipendente che gestisce le schermate home da cui accedere ai programmi delle varie piattaforme.

Partiamo proprio dagli ultimi e più economici della lista, ovvero i TV delle serie S55A, S50A, S45A, S40A e N30A. La serie N30A , con risoluzione HD Ready, offre come dicevamo schermi da 24" e 32" pensati per gli hotel o le camere dei più piccoli. Non sono smart TV e anche i collegamenti sono limitati all'interfaccia HDMI 1.4 ARC e due porte HDMI. A confermare il suo scopo primario il televisore dispone anche della modalità Hotel per le catene alberghiere o le piccole imprese, si installa con facilità ed è compatibile con una vasta gamma di segnali.

I nuovi modelli LED 4K di Panasonic

I nuovi LED 4K hanno funzionalità cinematografiche e da gaming

Come accennato in apertura, i nuovi modelli LED 4K di Panasonic si dividono in 5 serie: W95A, W90A e W80A con Fire TV, W70A con Google TV e W60A con sistema operativo TiVo. Quest'ultima è la serie più economica tra i 4K: i TV LED W60A montano il processore 4K Colour Engine di Panasonic, supportano Multi HDR (HDR10, Dolby Vision 3, HLG), hanno la Game Control Board e supportano anche Dolby Atmos per l'audio. L'ingresso HDMI 2.1 dà accesso all'ALLM mentre eARC gestisce i dispositivi audio. Realizzati nei formati da 43, 50, 55 e 65 pollici, i TV della serie W60A saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati entro l'anno.

Con i modelli della serie LED 4K W70A Panasonic offre un'opzione Google TV a chi preferisce il sistema Chromecast a quella Amazon. Il processore è lo stesso 4K Colour Engine della W60A, con numerose modalità di immagine, inclusa una Filmmaker Mode, e supporto Multi HDR (HDR10, Dolby Vision 3, HLG). Le funzioni gaming sono garantite da ingressi HDMI 2.1 con VRR e ALLM per un basso input lag. Disponibile nei formati 43", 50", 55" e 65", con design senza bordi, Google TV serie W70A sarà disponibile entro la fine del 2024.

I nuovi TV Mini LED di Panasonic mostrato all'evento tedesco

I TV 4K Ultra HD W95A pannelli Mini LED, e quelli della serie W90A con Full Array Local Dimming, sono i modelli top LED del 2024 di Panasonic con Fire TV integrata. Il TV W95A sarà disponibile con schermi da 55", 65" e 75" pollici, mentre il modello W90A con schermi da 43", 50", 55" e 65" pollici, sempre entro la fine del 2024. Entrambe le serie sono catalogate sotto l'etichetta "Panasonic Premium", che tra le altre include funzionalità di gioco avanzate già viste lo scorso anno (bassa latenza, Game Control Board abbinabile al tasto My App, Game Mode Extreme e modalità True Game, che altro non è che una Filmmaker Mode per i videogiochi), certificazione AMD FreeSync Premium e un refresh rate fino a 144 Hz, anche con Dolby Vision, forse la più importante novità della gamma LED Panasonic di quest'anno.

Sul piano dell'usabilità, spiccano il sintonizzatore Penta tuner, la funzione di ordinamento dei canali e il pulsante My App del telecomando, per accedere facilmente ai preferiti. Qui il processore è il più avanzato HCX Pro AI MK II di Panasonic e si combina alla modalità FILMMAKER con tecnologia proprietaria Intelligent Sensing per un'esperienza visiva più immersiva. Questi modelli W95A e W90A sono inoltre provvisti di telecomando vocale integrato con Alexa.

"Vantiamo un'esperienza di 70 anni nell'ingegneria televisiva e ci impegniamo costantemente per rendere l'esperienza dei nostri clienti sempre migliore", ha dichiarato Paul Darch, Direttore di Panasonic Consumer Europe, aggiungendo poi che "la straordinaria qualità d'immagine dei nostri TV porta un'esperienza dinamica e cinematografica nelle case dei nostri clienti che possono apprezzare film e programmi televisivi proprio come le case di produzione li hanno concepiti. Ai gamer offriamo invece la più rapida velocità di risposta e il massimo livello di fluidità nella riproduzione ad alta risoluzione".

Scendendo nel dettaglio dei pannelli delle due serie, quello Mini LED presente nel modello W95A offre un migliore controllo della retroilluminazione grazie alla tecnologia Local Dimming Ultra di Panasonic, che promette di ridurre al minimo il cosiddetto "effetto alone" presente su molti televisori LCD; la tecnologia Quantum Dot Sheet dovrebbe poi migliorare ulteriormente la riproduzione dei colori e il contrasto.

Per quanto riguarda il modello W90A, il pannello Full Array LED sfrutta la tecnologia Local Dimming Supreme. I TV W95A e W90A supportano poi una serie di standard HDR, come Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive, e grazie all'Intelligenza Artificiale, sono in grado di riconoscere quando viene trasmesso un evento sportivo, un evento musicale dal vivo o un film, per regolare automaticamente l'immagine e l'audio. Lato audio, infine, su entrambe le serie è supportato Dolby Atmos, ma il TV W95A aggiunge la tecnologia Dynamic Theatre Surround Sound con un subwoofer extra per spingere i bassi.