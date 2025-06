Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso è in sconto su AliExpress

Con AliExpress avete anche il sistema di sicurezza dei pagamenti sicuri e una privacy massima sui vostri dati personali, oltre che resi gratuiti entro 15 giorni in caso di qualsiasi problema.

Lo sconto è possibile grazie a un venditore ufficiale di AliExpress, Euro Tech Store , che spedisce dalla Spagna e ha il 95,4% di recensioni positive con oltre 4000 persone che seguono la sua pagina di promozioni per avere rapido accesso agli sconti migliori di momento in momento.

Se siete alla ricerca di un Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso , potete sfruttare la promozione ora attiva su AliExpress: la console della casa di Kyoto si trova infatti in promozione con un piccolo sconto di circa dieci euro (ignorate il fatto che la pagina segnali 1.151€ di sconto). Questa promozione è valida unicamente fino al 25 giugno o fino a esaurimento scorte. Potete trovare la promozione a questa pagina di AliExpress .

I dettagli sulla promozione di AliExpress

Lo sconto attuale fa parte di un pacchetto di offerte di AliExpress che propone fino a un -80% su alcuni prodotti fino al 25 giugno 2025. AliExpress è un noto rivenditore che garantisce prezzi vantaggiosi con tanti prodotti disponibili nei magazzini europei: le spedizioni rapide da varie nazioni garantiscono di trovare le migliori promozioni anche da altre nazioni, usando un solo account sul sito in italiano.

Un messagio del venditore

Bisogna anche notare che sono disponibili vari metodi di pagamento e che non dovete usare la carta di credito, visto che AliExpress supporta PayPal e Klarna, anche per rateizzare i pagamenti più cospicui se preferite non sborsare l'intera cifra immediatamente.