Jurassic World: La Rinascita si mostra con un nuovo trailer e dinosauri inediti

Il personaggio interpretato da Scarlett Johansson scoprirà in prima persona come queste creature possano essere pericolose, impegnata in una difficile missione impreziosita dalla sceneggiatura di David Koepp, che ha firmato lo script originale del Jurassic Park del 1993.

Dopo gli eventi catastrofici raccontati in Jurassic World: Il Dominio, i dinosauri hanno invaso il mondo e alcuni di essi, a quanto pare, hanno subito mutazioni inaspettate che gli consentono di affrontare in maniera più efficace l'ambiente che li circonda e le sue sfide.

Mancano poche settimane all'uscita

Presentato con un trailer durante l'ultimo Superbowl, Jurassic World: La Rinascita punta a diventare la prima parte di una nuova trilogia, ribadendo l'approccio utilizzato finora dal franchise, ma chiaramente tutto dipenderà da come la pellicola verrà accolta dal pubblico, questa estate.

Oltre alla Johansson troveremo nel cast di Jurassic World: La Rinascita numerosi altri attori di livello, come Jonathan Bailey, Luna Blaise e Mahershala Ali, diretti in questo caso da Gareth Edward, già regista di Rogue One: A Star Wars Storyu e The Creator.