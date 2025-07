I monitor Samsung Odyssey G4 e G5 sono in sconto su Amazon per il Prime Day

Caratteristiche dei monitor Samsung Odyssey G4 e G5

In questo caso troviamo l'Odyssey G4 da 27". Si tratta di un monitor 1920x1080 Full HD con pannello IPS e refresh rate di 240 Hz, con tempo di risposta di 1ms. Le immagini sono nitide e i colori cristallini, mentre con la compatibilità G-Sync non vi imbatterete in distorsioni o altri problemi, nemmeno con le scene di gioco più complesse e rapide.

Il monitor Samsung Odyssey G4

L'Odyssey G5, invece, è in questo caso un monitor curvo 1000R da 32", con refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 1ms. Sono entrambi due prodotti molto validi, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Inoltre, vi consigliamo di consultare il nostro riepilogo dedicato ai migliori monitor in offerta con il Prime Day, in modo da trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze. Continuate a seguirci per scoprire altre offerte.