Battlefield 6: pare che i giocatori possano essere bannati se ricostruiscono mappe di Call of Duty in Portal

In effetti, alcune delle mappe più classiche di Call of Duty, come Nuketown e Shipment, erano state realizzate ancora prima del lancio ufficiale del gioco, ma sembra che EA e DICE abbiano cambiato idea riguardo a questo tipo di produzioni, con il publisher che sembra stia rimuovendo alcune delle mappe ispirate a Call of Duty in Portal.

In base ad alcune testimonianze, sembra che EA possa iniziare a bannare alcuni utenti responsabili di rifacimenti di mappe provenienti dalla serie Call of Duty, nonostante siano apparentemente costruiti interamente con asset e strumenti forniti dalla modalità specifica di Battlefield 6, come avevamo visto ad esempio con la ricostruzione di una mappa iconica della serie Activision in Portal .

Con il grande successo riscosso dal gioco al lancio, la modalità Portal di Battlefield 6 si sta rivelando già una fucina di nuovi contenuti da parte degli utenti, con alcuni di questi che citano anche elementi di Call of Duty , ma sembra che Electronic Arts non abbia preso bene la cosa .

Un nervo scoperto?

In un'e-mail riportata da Insider Gaming, viene riferito che la ricostruzione della mappa Shipment da parte di un utente è stata considerata un "riferimento inappropriato" ad altri prodotti di terze parti, alludendo ovviamente a Call of Duty pur senza menzionare il nome della serie.

In effetti il nome della mappa era "Shipment first test" e che la descrizione era "Shipment 2019 edition", dunque il riferimento agli elementi di Call of Duty era chiaro.

Non solo la mappa è stata rimossa, ma pare anche che l'utente autore dei contenuti sia incappato in sanzioni: EA pare abbia inviato un avvertimento al giocatore in questione sulla possibilità di ricevere un ban "temporano o permanentemente" in futuro per tale comportamento.

La questione è un po' strana, considerando che si tratta di contenuti costruiti sfruttando interamente gli strumenti messi a disposizione da Battlefield 6 in Portal e la creatività degli utenti, ma sembra che il fatto di aver toccato specificamente Call of Duty abbia fatto scattare un qualche nervo scoperto in DICE ed EA.