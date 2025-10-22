Metroid Prime 2: Echoes Remastered o Remake in arrivo? Il producer alimenta le speranze

Dal medesimo testo abbiamo scoperto, per esempio, che Metroid Prime Remastered poteva avere delle scene d'intermezzo completamente rifatte , ma che Nintendo si è opposta a tale soluzione, anche con una certa logica.

Un riferimento a un possibile rifacimento in corso?

All'interno del libro è contenuta anche una riflessione di Tanabe che parla di un elemento particolare presente nell'originale Metroid Prime 2: Echoes, ovvero la componente multiplayer, ma con una considerazione che sembra aprire alla possibilità di un suo ritorno.

In effetti, il secondo capitolo è stato il primo titolo di Metroid a introdurre una modalità multiplayer, che rappresenta dunque un elemento molto caratteristico di questo titolo, e su questo è tornato a parlare il producer.

"Retro ha completato la modalità multiplayer senza compromettere la qualità, nonostante le condizioni difficili. Essendo un prodotto del suo tempo, era stato progettato per il gioco locale, quindi il numero di giocatori che lo hanno effettivamente provato potrebbe non essere stato molto elevato", ha riferito Tanabe, per poi aggiungere "Se venisse rifatto, sarei felice che più persone avessero la possibilità di provarlo".

Ovviamente l'ultima frase va presa come una semplice considerazione slegata da progetti effettivi, ma potrebbe essere anche una sorta di suggerimento su un rifacimento possibile di Metroid Prime 2.