Lumines Arise ha una data di uscita su PS5 e Steam e ora potete provarlo con una demo a tempo limitato

Sarà disponibile anche una Digital Deluxe Edition al prezzo di 44,99 euro (con 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus), che include come bonus degli avatar per il profilo Astro Bot Loomi, Tetris Effect Loomi, Rez Infinite Loomi e Humanity Loomi.

Enhance e Monstars hanno annunciato la data di uscita di Lumines Arise . Il puzzle game a base di musica sarà disponibile su PS5 con supporto a PlayStation VR2 e su Steam con supporto a SteamVR, a partire dall' 11 novembre al prezzo di 39,99 euro.

Disponibile una demo con modalità singleplayer e multiplayer

Inoltre, è stata appena pubblicata una demo di Lumines Arise. Ma avete poco tempo per provarla: resterà online solo fino alle 23:59 del 3 settembre. Se siete interessati, la trovate sul PlayStation Store a questo indirizzo oppure su Steam da qui. Include un tutorial, le prime tre fasi della modalità Journey single player e quella multiplayer online Burst Battle. In concomitanza è stato lanciato un trailer che spiega i contenuti della demo e offre al contempo una panoramica del gioco.

Lumines Arise è un puzzle game musicale che fonde ritmo, strategia e arte visiva in un'esperienza sinestetica. I giocatori ruotano e posizionano blocchi colorati per formare quadrati dello stesso colore, che vengono eliminati al passaggio di una linea temporale sincronizzata con la musica. Ogni livello è accompagnato da una colonna sonora originale e ambientazioni dinamiche, creando un flusso immersivo tra gameplay e audio.