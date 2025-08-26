0

Lumines Arise ha una data di uscita su PS5 e Steam e ora potete provarlo con una demo a tempo limitato

Il puzzle game musicale Lumines Arise ha finalmente una data di uscita e non è neanche troppo lontana. Nel frattempo potete provarlo grazie a una demo a tempo limitato per PS5 e PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/08/2025
Uno dei livelli di Lumines Arise

Enhance e Monstars hanno annunciato la data di uscita di Lumines Arise. Il puzzle game a base di musica sarà disponibile su PS5 con supporto a PlayStation VR2 e su Steam con supporto a SteamVR, a partire dall'11 novembre al prezzo di 39,99 euro.

Sarà disponibile anche una Digital Deluxe Edition al prezzo di 44,99 euro (con 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus), che include come bonus degli avatar per il profilo Astro Bot Loomi, Tetris Effect Loomi, Rez Infinite Loomi e Humanity Loomi.

Disponibile una demo con modalità singleplayer e multiplayer

Inoltre, è stata appena pubblicata una demo di Lumines Arise. Ma avete poco tempo per provarla: resterà online solo fino alle 23:59 del 3 settembre. Se siete interessati, la trovate sul PlayStation Store a questo indirizzo oppure su Steam da qui. Include un tutorial, le prime tre fasi della modalità Journey single player e quella multiplayer online Burst Battle. In concomitanza è stato lanciato un trailer che spiega i contenuti della demo e offre al contempo una panoramica del gioco.

Lumines Arise è pura sinestesia videoludica Lumines Arise è pura sinestesia videoludica

Lumines Arise è un puzzle game musicale che fonde ritmo, strategia e arte visiva in un'esperienza sinestetica. I giocatori ruotano e posizionano blocchi colorati per formare quadrati dello stesso colore, che vengono eliminati al passaggio di una linea temporale sincronizzata con la musica. Ogni livello è accompagnato da una colonna sonora originale e ambientazioni dinamiche, creando un flusso immersivo tra gameplay e audio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lumines Arise ha una data di uscita su PS5 e Steam e ora potete provarlo con una demo a tempo limitato