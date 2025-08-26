CORSAIR XENEON EDGE: il touchscreen da 14,5 pollici che trasforma ogni PC in una postazione personalizzata

Il nuovo monitor secondario di CORSAIR offre app, widget e statistiche di sistema sempre visibili, con montaggio flessibile e integrazione con il software iCUE.

CORSAIR ha annunciato ufficialmente lo XENEON EDGE, un display LCD touchscreen da 14,5 pollici pensato per diventare il centro di controllo di qualsiasi postazione da gaming o lavoro creativo. Non si tratta di un monitor tradizionale, ma di uno schermo secondario compatto e brillante che porta su un pannello dedicato informazioni di sistema, canali chat, app musicali e molto altro, liberando spazio sul display principale. In futuro, grazie all'integrazione con Elgato, potrà persino funzionare come uno StreamDeck, offrendo scorciatoie personalizzabili a portata di mano.

Montaggio versatile e design compatto Con dimensioni di 372 x 120 x 20 mm, XENEON EDGE si distingue per la flessibilità. Può essere installato all'interno di un case tramite un attacco ventole da 360 mm, fissato magneticamente su pannelli metallici grazie ai 14 magneti integrati, posizionato su una scrivania con il supporto incluso o montato su bracci telescopici standard. Una versatilità che lo rende ideale sia per chi vuole una postazione pulita e minimalista sia per streamer e creativi che necessitano di un display ausiliario sempre a portata di sguardo. Corsair Scimitar Elite Wireless SE, la recensione del nuovo mouse disegnato per gli MMO Lo schermo offre una risoluzione nativa di 2560x720 a 60 Hz e utilizza un pannello AHVA di alta qualità, capace di mantenere testi nitidi e immagini leggibili anche da angolazioni estreme. Il touchscreen capacitivo a cinque punti permette di interagire direttamente con app e widget, rendendo l'esperienza più immediata e intuitiva. Sia in orizzontale sia in verticale, lo XENEON EDGE si integra perfettamente in Windows come monitor aggiuntivo.