La classifica Steam vede l'arrivo di EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4

La classifica dei giochi più venduti su Steam di questa settimana ha visto l'arrivo di tre importanti titoli in prenotazione, ovverosia EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/08/2025
Snake ed Eva in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4 hanno fatto il proprio debutto nella Classifica Steam con le rispettive prenotazioni, andando a occupare la quinta, la sesta e la settima posizione della top 10.

  1. Steam Deck
  2. 雀魂麻將(MahjongSoul)
  3. PEAK
  4. Battlefield 6
  5. EA Sports FC 26
  6. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  7. Borderlands 4
  8. Forza Horizon 5
  9. Battlefield 2042
  10. Dead by Daylight
Al comando della classifica troviamo stavolta le vendite di Steam Deck, seguite a ruota dal misterioso 雀魂麻將(MahjongSoul) e dal blockbuster PEAK, con le prenotazioni di Battlefield 6 che portano lo sparatutto prodotto da Electronic Arts in quarta posizione.

Effetto Battlefield

A proposito della serie EA, è molto interessante la rimonta di cui si è reso protagonista Battlefield 2042, che ha ricevuto nuovi contenuti e un pass gratis con ricompense sbloccabili in Battlefield 6 che lo hanno spinto fino a consentirgli di rientrare nella top 10 della piattaforma digitale Valve.

In generale c'è senz'altro un grande entusiasmo attorno a questo franchise, come testimoniano gli eccellenti numeri della beta di Battlefield 6, che punta a fare davvero bene quando verrà lanciato, il prossimo 10 ottobre, e a costruire un possibile margine di vantaggio rispetto a Call of Duty: Black Ops 7.

#Steam #Classifica
