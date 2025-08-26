La classifica Steam vede l'arrivo di EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4

EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4 hanno fatto il proprio debutto nella Classifica Steam con le rispettive prenotazioni, andando a occupare la quinta, la sesta e la settima posizione della top 10.

Effetto Battlefield

A proposito della serie EA, è molto interessante la rimonta di cui si è reso protagonista Battlefield 2042, che ha ricevuto nuovi contenuti e un pass gratis con ricompense sbloccabili in Battlefield 6 che lo hanno spinto fino a consentirgli di rientrare nella top 10 della piattaforma digitale Valve.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In generale c'è senz'altro un grande entusiasmo attorno a questo franchise, come testimoniano gli eccellenti numeri della beta di Battlefield 6, che punta a fare davvero bene quando verrà lanciato, il prossimo 10 ottobre, e a costruire un possibile margine di vantaggio rispetto a Call of Duty: Black Ops 7.