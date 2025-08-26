La classifica Steam vede l'arrivo di EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4

EA Sports FC 26, Metal Gear Solid Delta e Borderlands 4 hanno fatto il proprio debutto nella Classifica Steam con le rispettive prenotazioni, andando a occupare la quinta, la sesta e la settima posizione della top 10.
- Steam Deck
- 雀魂麻將(MahjongSoul)
- PEAK
- Battlefield 6
- EA Sports FC 26
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Borderlands 4
- Forza Horizon 5
- Battlefield 2042
- Dead by Daylight
Al comando della classifica troviamo stavolta le vendite di Steam Deck, seguite a ruota dal misterioso 雀魂麻將(MahjongSoul) e dal blockbuster PEAK, con le prenotazioni di Battlefield 6 che portano lo sparatutto prodotto da Electronic Arts in quarta posizione.
Effetto Battlefield
A proposito della serie EA, è molto interessante la rimonta di cui si è reso protagonista Battlefield 2042, che ha ricevuto nuovi contenuti e un pass gratis con ricompense sbloccabili in Battlefield 6 che lo hanno spinto fino a consentirgli di rientrare nella top 10 della piattaforma digitale Valve.
In generale c'è senz'altro un grande entusiasmo attorno a questo franchise, come testimoniano gli eccellenti numeri della beta di Battlefield 6, che punta a fare davvero bene quando verrà lanciato, il prossimo 10 ottobre, e a costruire un possibile margine di vantaggio rispetto a Call of Duty: Black Ops 7.