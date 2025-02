Sumo Digital cancella i progetti interni: si limiterà a supportare altri studi

Sumo Digital ha cancellato i suoi progetti interni a causa di risultati al di sotto delle aspettative per le sue proprietà intellettuali e ha annunciato che d'ora in avanti si limiterà a supportare altri studi: l'unica strategia possibile per garantire un futuro all'azienda.

"Per oltre venti anni ci siamo costruiti una reputazione invidiabile come sviluppatori affidabili e rispettati, collaborando con i partner più prestigiosi del mondo per la realizzazione di giochi di successo, sia commerciale che creativo", si legge in un messaggio dello studio.

"Più di recente, abbiamo colto l'opportunità di creare una nostra proprietà intellettuale, dando il via a progetti ambiziosi che hanno messo in luce l'incredibile talento dei team. Questo percorso ha messo in luce una notevole creatività, e siamo profondamente orgogliosi di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme."

"Tuttavia, con l'evoluzione del settore è diventato necessario trovare un equilibrio fra le nostre ambizioni e le realtà commerciali per garantire la stabilità e il successo a lungo termine di questa attività. Dunque abbiamo preso la decisione strategica di concentrarci esclusivamente sui servizi di sviluppo per i partner, il nostro punto di forza e la base del nostro successo."

"Questa transizione avrà inevitabilmente delle conseguenze sui nostri studi e sul nostro personale. Ci impegniamo a minimizzare il più possibile questo impatto, esplorando tutte le opzioni per trattenere i talenti e sostenendo le persone colpite con trasparenza, attenzione e comprensione."

"In questo modo rafforzeremo la posizione di partner di sviluppo di alto livello, sfruttando la nostra esperienza per contribuire a creare grandi titoli. Che si tratti di collaborare a giochi nuovi o già affermati, di co-sviluppare giochi, di fornire servizi di ingegneria specializzata o di porting, confidiamo nell'eccezionale talento dei nostri team e nella nostra capacità di prosperare in questo prossimo capitolo."

"Pur trattandosi di un momento difficile, questo cambiamento non ha alcun impatto sugli impegni esistenti o futuri con i partner e ci offre una piattaforma migliore per concentrarci sui nostri punti di forza principali e tornare a un'attività fiorente."