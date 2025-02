La versione PC di Marvel's Spider-Man 2 conferma lo stato confusionale di PlayStation?

La versione PC di Marvel's Spider-Man 2 ha fatto il proprio debutto su Steam ed Epic Games Store probabilmente in anticipo rispetto alle tempistiche che sarebbero state necessarie a Nixxes per rifinire al meglio il porting, presentando per via di questa scelta un conto salato fra crash e problemi con il ray tracing.

La decisione di non rinviare l'uscita del gioco è naturalmente una responsabilità di Sony, così come le probabili difficoltà di un team di sviluppo che sta facendo davvero miracoli a fronte delle risorse limitate che gli sono state messe a disposizione dalla casa giapponese.

Il talento dei componenti dello studio non è infatti in discussione, come dimostra lo straordinario lavoro effettuato con la versione PC di Horizon Forbidden West, ma è chiaro che l'esclusiva PlayStation più importante di tutte avrebbe meritato una pianificazione più attenta, così da potersi presentare al lancio in condizioni perfette.

Così non è stato, e sebbene la situazione di Marvel's Spider-Man 2 sia ben distante da quanto accaduto con The Last of Us Parte 1, gli utenti della piattaforma Windows si sono comunque ritrovati fra le mani un porting problematico, che nelle prime ore passava più tempo ad andare in crash che a funzionare e che ancora soffre di importanti inconvenienti legati all'implementazione del ray tracing.