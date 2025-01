La svolta live service di PlayStation sta producendo solo disastri? Ormai da tempo Sony si sta focalizzando sullo sviluppo di titoli dotati di una struttura GaaS, alla disperata ricerca di una formula che le consenta di sfidare i vari Fortnite, Call of Duty, GTA Online e Roblox.

Le ragioni dietro una strategia simile sono chiare ed evidenti: stiamo parlando dei prodotti che incassano di più in assoluto e che, mese dopo mese, monopolizzano l'attenzione della maggior parte dei videogiocatori, andando in particolare a intercettare nuove fasce fra i cosiddetti casual gamer.

Tuttavia non esiste una ricetta precisa per raggiungere risultati simili, a volte è anche un po' questione di fortuna e lo dimostra senza dubbio il caso di Helldivers 2, che pur essendo partito un po' in sordina e senza un gigantesco supporto da parte di Sony, è comunque riuscito a macinare numeri impressionanti, che stanno durando nel tempo.

Purtroppo per una storia di successo come quella dello sparatutto firmato Arrowhead Game Studios ce ne sono ormai molteplici di segno contrario: in alcuni casi titoli che fanno il proprio debutto, floppano clamorosamente e chiudono i battenti, come accaduto a Concord; in molti altri, giochi che vengono cancellati prima ancora di vedere la luce.