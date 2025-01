Samsung Galaxy Watch Ultra è in forte sconto su Amazon Italia, vediamo l'offerta

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung Galaxy Watch Ultra . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 30% ovvero di oltre 200€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 699€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy Watch Ultra

Il modello Samsung Galaxy Watch Ultra dispone di una scocca leggera e resistente in Titanium. Resiste all'acqua con classificazione 10 ATM ed è quindi adeguato per il nuoto e qualsiasi sport acquatico. Supporta Galaxy AI che usa l'intelligenza artificiale per raccogliere al meglio i dati.

I colori di Samsung Galaxy Watch Ultra

Dispone di GPS a doppia frequenza, è compatibile con Android 11 (RAM superiore a 1.5 GB) e la batteria promette 100 ore di utilizzo in modalità Risparmio Energetico, con 48 ore in modalità Esercizio. Nella confezione trovate: