Lo smartphone Google Pixel 9 Pro XL disponibile in sconto su Amazon Italia

Prestazioni avanzate e fotocamera di qualità superiore

Il Google Pixel 9 Pro XL è progettato per offrire prestazioni eccellenti grazie al sistema operativo Android. Dotato di una tripla fotocamera posteriore, permette di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. La batteria ha una durata di 24 ore, garantendo autonomia anche nelle giornate più intense, e il display Super Actua da 6,8 pollici offre un'esperienza visiva di alta qualità con colori vividi e una risoluzione avanzata.

Il nuovo Pixel 9 Pro.

Disponibile in una gamma di colori eleganti come Grigio verde, Grigio creta, Nero ossidiana e Rosa quarzo, il Pixel 9 Pro XL è pensato per adattarsi a ogni stile. Lo smartphone offre anche opzioni di memoria che spaziano da 128GB fino a 1TB, ideali per archiviare foto, video e app. La compatibilità con le tecnologie di rete più avanzate assicura una connessione veloce e stabile, mentre le funzionalità di sicurezza integrate proteggono i tuoi dati in ogni momento.