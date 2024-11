GTA 6 sarà problematico su Xbox Series S? La risposta del CEO di Take-Two

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 ha messo in mostra un comparto grafico eccezionale, il che sta facendo preoccupare molti fan riguardo le prestazioni sulle console di attuale generazione, in particolare Xbox Series S, che come di certo saprete è diverse spanne sotto la sorella maggiore Xbox Series X e PS5. Ma c'è davvero da preoccuparsi? A quanto pare no, almeno secondo il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick.

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, l'analista Clay Griffin ha chiesto se la console entry-level di Microsoft potrebbe risultare problematica per GTA 6. In risposta Zelnick ha dichiarato che gli studi della compagnia (che includono Rockstar Games) hanno tutta la tecnologia e la bravura necessaria per supportare più piattaforme tecnologicamente differenti.