Astro Bot propone il quarto livello gratuito in versione speedrun: riuscirete a vincere la gara di velocità?

Oggigiorno è importante supportare i videogiochi con costanti aggiornamenti e novità per mantenerli rilevanti e sotto gli occhi dei giocatori. Anche in quei videogiochi che per struttura sono ben lontano dal concetto di game as a service piccoli extra pubblicati dopo il lancio sono ben graditi. Un esempio è quanto sta avvenendo con Astro Bot , esclusiva di PlayStation 5.

I dettagli sulla nuova sfida di Astro Bot

Completando la sfida speedrun di Helium Heights si otterrà il trofeo di bronzo "Breezy Rescue". Solo uno dei due bot deve essere salvato per ottenere il trofeo specifico di questo contenuto. Se però volete ottenere il trofeo finale del pacchetto delle speedrun, dovete battere l'uccello rosso nella corsa verso il traguardo e ottenere entrambi i bot in tutti i livelli già usciti e in quello della prossima settimana. Ricordiamo che il livello rimanente è "Rising Heat" e sarà disponibile il 14 novembre, ancora una volta come contenuto gratuito.

Parlando del gioco più in generale, in caso non conosciate Astro Bot dovete sapere che un gioco d'azione e piattaforme che ci mette nei panni del robottino Astro. Mentre è alla guida di una navicella spaziale a forma di PS5 il nostro personaggio, insieme a centinaia di altri bot, viene attacco da un alieno e naufraga su un pianeta deserto che diventa la nuova base d'azione. Lo scopo è esplorare una di sistemi planetari composti da vari pianeti/livelli, arrivando alla fine e trovando tutti i bot dispersi e gli oggetti da collezione. I DLC invece puntano tutto su una struttura da corsa contro il tempo.

Astro Bot non è un prodotto da dare per scontato, inoltre, e ha un grande valore, come vi raccontiamo nel nostro articolo intitolato "Il sorprendente ritorno dei grandi giochi di piattaforme".