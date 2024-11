Anthropic lancia l'app desktop per Claude AI, ora anche con funzionalità di dettatura su mobile

Anthropic ha annunciato il lancio dell'app desktop per il suo chatbot basato su intelligenza artificiale, Claude, che ora è disponibile sia per Mac che per Windows, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Questa novità segna un passo importante, offrendo un'opzione più comoda per gli utenti che desiderano interagire con Claude direttamente dal proprio desktop, evitando così di dover accedere ogni volta al sito web.

L'arrivo su Desktop Il chatbot Claude aveva già acquisito popolarità grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla possibilità di recuperare conversazioni passate o accedere ai dialoghi contrassegnati. La versione desktop mantiene tutte queste funzionalità, offrendo un ambiente di chat facile e rapido, ma senza introdurre differenze significative rispetto alla versione web. La vera innovazione risiede nella maggiore praticità, permettendo agli utenti di avviare una conversazione con Claude direttamente dal proprio computer con un solo click. I Benchmark dei ChatBot di Anthropic. Nel frattempo, l'app mobile di Claude per Android e iOS ha ricevuto un aggiornamento che introduce la funzione di dettatura. Questo significa che gli utenti possono ora porre domande al chatbot tramite la propria voce, rendendo l'interazione ancora più semplice e accessibile. La funzione di dettatura amplia le possibilità di utilizzo, soprattutto in contesti in cui digitare potrebbe risultare poco pratico.