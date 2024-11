Starfield si aggiorna con un nuovo update in beta che migliora le performance e aggiusta alcuni problemi

Bethesda ha pubblicato un nuovo update in beta per Starfield, che può essere provato al momento dagli utenti di Steam in attesa della pubblicazione dell'aggiornamento completo e ufficiale per tutti gli utenti, indirizzato al miglioramento delle performance e alla soluzione di alcuni problemi rilevati nel gioco.

Si tratta dell'update 1.14.74, al momento ancora in fase beta e dunque non in versione definitiva, scaricabile dagli utenti su PC attivando l'opzione "beta" nelle proprietà del gioco all'interno del client Steam. In ogni caso, le caratteristiche dovrebbero poi corrispondere alla versione completa.

L'aggiornamento va a toccare diversi elementi di Starfield e contiene informazioni riguardanti anche la versione console, dunque si tratterà di un update importante per tutti gli utenti.