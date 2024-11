Kingdom Come: Deliverance 2 userà Denuvo su PC? Il team ha dato una risposta ufficiale dopo i rumor

Il mese scorso è emersa una voce che suggeriva che Kingdom Come: Deliverance 2 avrebbe utilizzato la tecnologia anti-tamper Denuvo . Warhorse Studios ha smentito questa voce: il gioco non utilizzerà il software antipirateria .

Le conferme del team su Kingdom Come: Deliverance 2

Va detto che non si tratta di una sorpresa enorme, visto che il primo gioco non utilizzava Denuvo. Il team sta quindi riconfermando il proprio impegno a non utilizzare tale tecnologia, non apprezzata dai giocatori. Al tempo stesso, visto il successo del primo gioco (8 milioni di copie, secondo i dati più recenti) non era impossibile che con il secondo capitolo la compagnia sviluppatrice andasse in una direzione diversa, per proteggere il periodo di lancio di un'opera che probabilmente sarà in grado di attirare più pubblico rispetto al precedente capitolo.

Per molti Denuvo peggiora le prestazioni, anche se la compagnia produttrice del software afferma che non causa problemi. Non abbiamo idea per il momento di quali siano i requisiti definitivi di Kingdom Come: Deliverance 2, ma gli autori hanno affermato che con una NVIDIA RTX 4080 Super saremo in grado di giocare a 4K e 60 FPS con impostazioni "Molto alte". È anche stato confermato che ci sarà il supporto a NVIDIA DLSS e AMD FSR, mentre non abbiamo informazioni sull'uso del Ray Tracing.

Vi segnaliamo in conclusione che il periodo storico di Kingdom Come Deliverance è stato scelto per avere tante armi, ma niente fucili e pistole.