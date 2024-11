Prepariamoci a Kingdom Come: Deliverance 2 con una serie live action e approfondimenti in video

Kingdom Come: Deliverance 2 non è lontano ormai, e in attesa dell'uscita fissata per l'11 febbraio 2025, Warhorse Studio ha organizzato alcune iniziative interessanti come una serie girata dal vivo che presenta la storia e una serie di approfondimenti in streaming live su Twitch.

Per l'occasione, viene anche annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto dal primo capitolo, con l'originale Kingdom Come: Deliverance che ha superato gli 8 milioni di copie vendute, con un risultato davvero notevole per l'RPG sviluppato dal team boemo.

Evidentemente, la particolare idea di gioco di ruolo costruita da Warhorse è piaciuta molto al pubblico, nonostante si tratti di una struttura molto particolare, vicina a una sorta di vera e propria simulazione di vita medievale, sotto diversi aspetti.