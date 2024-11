Tre nuove mappe in arrivo per Call of Duty: Black Ops 6 con la Stagione 1

Activision ha pubblicato un video teaser della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6 che mostra tre mappe multiplayer in arrivo . Lo trovate nel tweet sottostante. Naturalmente saranno rese disponibili nel corso della prima stagione stessa.

Le tre mappe

Il post in sé non è particolarmente ricco di dettagli, visto cha descrive semplicemente il contenuto del video e fornisce il nome delle mappe.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Stando a quanto rivelato in passato, la stagione 1 introdurrà "una quantità colossale di contenuti gratuiti", incluse delle mappe multiplayer, Zombie e Warzone. Sembra quindi che il gioco sarà supportato in modo avvero massiccio, considerando che il primo contenuto gratuito, la modalità Infetti, è stata pubblicata pochi giorni dopo il lancio.

Call of Duty: Black Ops 6 è stato pubblicato il 25 ottobre per Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. In particolare, è stato anche il primo Call of Duty ad essere disponibile su Game Pass sin dal lancio.

Proprio la presenza su Game Pass pare aver influito molto sulle vendite, con Microsoft che ha espresso soddisfazione per l'andamento del gioco e il numero di abbonati al suo servizio, a quanto pare cresciuto moltissimo. Chissà se fornirà mai i dati effettivi dell'effetto Black Ops 6 sul Game Pass.