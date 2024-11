Microsoft potrebbe presentare una nuova Xbox portatile nel 2025, per un noto insider

Non ha detto molto, a dire il vero, ma ha fatto capire chiaramente di aver sentito di un possibile annuncio da fare nel corso dell'anno prossimo, che confermerebbe l'idea di una nuova Xbox probabilmente portatile in arrivo.

Questo è quanto ha riferito Jez Corden, giornalista di Windows Central , durante il podcast The Xbox Two, condotto da Corden stesso insieme allo youtuber Rand al Thor. Ovviamente, si tratta solo di rumor e il canale scelto per tali dichiarazioni le rende ancora più da prendere con le pinze, visto che non si tratta nemmeno di un articolo pubblicato sulla testata in questione, ma il personaggio ha dimostrato in passato dei buoni collegamenti con Microsoft, dunque prendiamo in considerazione tali dichiarazioni.

Una nuova Xbox nel palmo della mano?

"Un uccellino mi ha detto che c'è la possibilità di vedere un vero nuovo hardware per l'anno prossimo, forse, in qualche forma, da parte di Xbox", ha detto Corden durante la puntata del podcast.

Per "vero nuovo hardware" si intende probabilmente proprio una nuova console, dunque non un modello differente come la recente Xbox Series X con SSD da 2 TB, tanto per capirci.

"Non credo che ci sia la possibilità di vedere dell'hardware ai The Game Awards 2024", ha inoltre aggiunto, rispondendo alle ipotesi su una possibile presentazione di Microsoft nel corso della serata di Geoff Keighley, come avvenne nel 2019 per presentare Xbox Series X.

"Credo però che il prossimo anno possa essere buono per la presentazione di un nuovo hardware... specialmente per quanto riguarda un hardware che si può tenere nel palmo della mano", ha riferito, facendo intendere con questo la possibilità che si tratti di una console portatile.

Non è la prima volta che si parla di un'Xbox next gen portatile e anche Phil Spencer sembra aver indicato in passato un certo interesse per una Xbox portatile, dunque a questo punto attendiamo di vedere se queste voci abbiano un fondo di verità.