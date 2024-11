I dati sui licenziamenti in Europa nel mondo videoludico dell'ultimo anno e i problemi più comuni

Negli ultimi anni gli sviluppatori di videogiochi non hanno avuto vita facile, con tantissimi licenziamenti di mese in mese. In Europa , nel dettaglio, come sono andate le cose? Il più recente Big Games Industry Employment Survey ci svela che il 21% dei lavoratori del settore ha perso il lavoro nell'ultimo anno.

I dati sui licenziamenti europei

Il 21,2% degli sviluppatori europei che hanno partecipato al sondaggio hanno dichiarato di aver perso il lavoro nell'ultimo anno. Di questi, il 72% ha già trovato un lavoro (15% del totale degli intervistati) mentre il restante 28% non ha ancora trovato un lavoro (6,2% del totale degli intervistati).

Viene anche indicato che nella regione europea i ruoli che hanno subito più licenziamenti sono risorse umane, reclutamento, QA e gli artisti. Viene anche mostrato come per i vari ruoli lavorativi ci sia un netta discrepanza di salario tra le nazioni che fanno parte dell'Unione Europea e quelle che non ne fanno parte.

Viene analizzata anche la differenza di salari tra uomini e donne, in varie posizioni. Le donne guadagnano di più in ambito HR / Reclutamento (27k contro 21k) e leggermente di più in ambito programmazione e sviluppo (50,2k contro 49,2k), ma nel resto delle categorie sono nettamente svantaggiate, con esempi estremi come i ruoli da dirigenti che pagano 76k gli uomini contro i 58k delle donne o l'area marketing e acquisizione utenti che paga 65k gli uomini contro i 38k delle donne.

Viene anche svelato che tra i motivi più comuni che spingono le persone in questo settore a essere insoddisfatte del lavoro è il burnout, un team dirigenziale poco professionale e un equlibrio vita-lavoro negativo. Il lavoro da remoto resta inoltre molto utilizzato, con il 57% delle compagnie EU che lo rendono disponibile e il 75% delle compagnie extra-EU che lo rende disponibile.

Lo studio è stato condotto nel giugno 2024 in 50 nazioni con 1.832 partecipanti. Il 58% dei dati proviene da uomini, il 24% da donne e il 19% si è segnalato come "altro" o non ha voluto definire il proprio genere.

Parlando di grandi licenziamenti, sebbene non con sede europea, tra i più recenti vi sono quelli di Sony, con la chiusura di Firewalk Studios e Neon Koi.