Nintendo Switch 2 tra innovazione e continuità: su cosa dovrebbe puntare la nuova console?

L'ultimo report finanziario di Nintendo dice chiaramente una cosa: a quasi otto anni dall'uscita di Nintendo Switch, ormai c'è bisogno di una nuova console da parte della casa di Kyoto, con i numeri che si stanno chiaramente allineando in un percorso che dovrà accogliere la nuova arrivata nel corso dei prossimi mesi. Il calo di vendite è fisiologico, rimanendo anzi superiore a quello che ci si potrebbe aspettare da una console che entra nel suo ottavo anno di vita (le concorrenti hanno attuato il ricambio generazionale ben prima) e la riduzione delle previsioni di vendita dipinge comunque un quadro decisamente positivo per una macchina che dovrebbe essere considerata in età pensionabile, ma è chiaro che i tempi siano ormai maturi per il passaggio verso la nuova generazione.

Nonostante tutto, Nintendo riesce comunque a riempire questi mesi di novità, sia in termini di software, con uscite a cadenza praticamente mensile da parte dei team first party, sia con novità che sfruttano la propria immagine e funzionano perfettamente per incrementare la "brand awareness", come visto di recente con il lancio dell'app musicale per gli abbonati a Nintendo Switch Online e con il notevole successo di Alarmo, dimostrando come la casa di Kyoto riesca a vendere benissimo anche una costosissima sveglia. Per quanto riguarda Switch in particolare, l'andamento resta positivo e la console si avvia a raggiungere i 150 milioni di unità vendute, cosa che conferma l'impressionante successo di questa console e che pone anche degli interrogativi su come proporre un successore.