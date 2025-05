Discord "paga" chi interagisce con la pubblicità: ecco Discord Orbs

I Discord Orbs

Gli Orbs engono guadagnati completando attività specifiche, spesso legate a contenuti sponsorizzati o interazioni con giochi e streaming. Questa strategia mira a creare un circolo virtuoso, dove l'utente viene ricompensato per il tempo e l'attenzione dedicati, mentre i partner commerciali ottengono maggiore visibilità e interazione. La fase di test iniziale coinvolgerà un numero limitato di utenti a livello globale, prima di un'eventuale distribuzione più ampia.

La pagina che pubblicizza l'arrivo degli Orbs

Il funzionamento degli "Orbs" è strettamente legato al sistema delle "Quests" di Discord. Le Quests sono campagne promozionali che invitano gli utenti a compiere determinate azioni, come guardare video pubblicitari o trasmettere in streaming giochi specifici ai propri amici all'interno della piattaforma. In passato, gli editori o i marchi che proponevano queste Quests erano responsabili di fornire le proprie ricompense, che potevano spaziare da elementi cosmetici per l'avatar a bonus in-game. Con l'introduzione degli "Orbs", Discord offre un'alternativa standardizzata per le ricompense, semplificando il processo per i partner e uniformando l'esperienza per gli utenti. Si potranno comunque mantenere le ricompense tradizionali, qualora lo si desideri. Netflix svela che userà pubblicità IA e le aggiungerà anche quando mettete in pausa il video La valuta digitale "Orbs" potrà essere spesa nel Negozio di Discord per l'acquisto di oggetti digitali standard, ampliando così le opzioni di personalizzazione disponibili per gli utenti. Tuttavia, la vera novità risiede nella possibilità di scambiare gli "Orbs" con "esclusive degli Orbs". Tra queste ricompense speciali, si annoverano badge unici per il profilo utente e pass di prova di 3 giorni per Discord Nitro, il servizio in abbonamento premium di Discord che offre funzionalità avanzate come emoji personalizzate, upload di file di dimensioni maggiori e streaming in alta qualità.

La distribuzione degli "Orbs" avverrà inizialmente attraverso un programma di beta testing che coinvolgerà un "piccolo numero" di utenti selezionati a livello globale. Questi utenti riceveranno una notifica diretta all'interno dell'applicazione per informarli della loro partecipazione al programma. Questa fase di test è cruciale per raccogliere feedback e apportare eventuali modifiche prima di un lancio su larga scala. Tale approccio graduale permette di valutare l'impatto della nuova valuta sull'engagement degli utenti e sull'efficacia delle campagne promozionali.

Voi che cosa ne pensate? La trovate un'idea interessante? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto l'UE accusa TikTok di violare le regole sulla trasparenza pubblicitaria.