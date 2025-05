L’UE accusa TikTok di violare le regole sulla trasparenza pubblicitaria

La Commissione Europea ha comunicato ufficialmente che TikTok potrebbe non essere conforme al Digital Services Act (DSA), la normativa comunitaria entrata in vigore per regolamentare contenuti online, pubblicità e disinformazione. Al centro della questione ci sarebbero le carenze nello strumento di trasparenza pubblicitaria messo a disposizione dalla piattaforma.

Secondo i primi risultati preliminari dell'indagine avviata nel 2024, TikTok non fornirebbe informazioni sufficienti su chi paga per gli annunci pubblicati, su quali pubblici vengono mirati e sui prodotti o servizi effettivamente promossi. Tutti questi elementi sono ritenuti fondamentali dall'UE per contrastare truffe, campagne di disinformazione e manipolazioni coordinate, soprattutto in contesti sensibili come elezioni e salute pubblica.